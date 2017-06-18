Движение президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика» уверенно лидирует на выборах в парламент страны, уже получив 100 из 557 мест.

Эти данные распространило МВД республики.

При этом эксперты, ссылаясь на опрос общественного мнения Elabe, полагают, что сторонники Макрона получат от 395 до 425 мест в парламенте страны, сообщает «РИА Новости».

Напомним, что в воскресенье, 18 июня, завершился второй тур голосования на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) страны.