Транспортная полиция задержала в аэропорту Домодедово мужчину, обматерившего проводников на борту самолета.

Об этом заявили в пресс-службе УТ МВД РФ по ЦФО.

«В аэропорту Домодедово при посадке на рейс «Москва — Минеральные Воды» уроженец Краснодарского края 1972 года рождения повел себя неадекватно, нецензурно выражался в отношении бортпроводников», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Командир экипажа принял решение снять дебошира с борта воздушного судна, для чего был вызван наряд транспортной полиции. В отношении мужчины составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».