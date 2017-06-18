Поиски 11-летнего глухонемого мальчика, пропавшего 15 июня в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, ведут около 200 человек.

По данным ТАСС, с 16 июня для проведения поисково-спасательных работ были привлечены силы и средства ГУ МЧС России по Дагестану. С заявлением о пропаже ребенка в полицию 15 июня обратились родители, зона поиска ограничена Кизилюртовским районом, где расположено село, в котором живет ребенок.

К поискам пропавшего мальчика привлечены сотрудники МЧС, полицейские, местные жители и волонтеры.