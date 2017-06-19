История в датах: 19 июня
19 июня 1967 года в СССР состоялась премьера фильма режиссеров Станислава Говорухина и Бориса Дурова «Вертикаль» с Владимиром Высоцким в главной роли
В этот день в 1957 году в Ленинграде на площади Искусств открыт памятник А.С. Пушкину работы скульптора Аникушина
19 июня 2012 года основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, находившийся под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил у руководства латиноамериканской страны политического убежища
19 июня 1947 года родился Салман Рушди — британский писатель индийского происхождения, лауреат Букеровской премии
19 июня 2002 года путешественник Стив Фоссет начал первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре, которое длилось 13 дней