Власти Катара приняли решение не прекращать поставки газа в Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на блокаду в отношении Дохи.

Генеральный директор государственной корпорации Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби отметил, что Доха не перекрыла газ, «несмотря на наличие исключительных обстоятельств, освобождающих от договорных обязательств в случае форс-мажора, в том числе блокады», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Катар поставляет в ОАЭ 2 млрд кубических футов (56,6 млн кубометров) природного газа ежедневно.