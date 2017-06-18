Вничью сыграли в воскресенье в Казани сборные Португалии и Мексики.

Первый гол сборной Португалии был отменен из-за положения вне игры. На 21-й минуте защитник Пепе отправил мяч в сетку соперника, однако через считанные минуты, после просмотра видеоповтора судья аннулировал гол, объявив, что мяч оказался в воротах в положении офсайд.

Второй мяч в сетке сборной Мексики оказался на 34-й минуте игры, его автором стал Рикарду Куарежима, и он был засчитан. Мексиканец Хавьер Эрнандес забил ответный мяч на 42-й минуте. На перерыв команды ушли со счетом 1:1.

На 86-й минуте Седрик Суареш вывел сборную Португалии вперед. И, наконец, на 90-й минуте матча гол-реванш реализовал мексиканец Эктор Морено.

Встреча Португалия–Мексика проходила на стадионе «Казань-Арена» в рамках Кубка конфедераций.