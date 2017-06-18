Правительственная армия Ирака прорвала две первые линии обороны боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Старом городе Мосула. Об этом сообщила федеральная полиция страны.

«Осуществлен прорыв первой и второй линий обороны боевиков ИГ. Наши силы продвинулись на 150 м вглубь Старого города», — приводит телеканал «Ас-Сумария» заявление представителя правоохранительных органов.

Военнослужащим удалось ликвидировать позиции снайперов, уничтожить 15 террористов и три заминированных автомобиля.

Ранее пресс-служба ВС Ирака объявила о начале штурма кварталов Старого города в Западном Мосуле.