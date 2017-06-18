На российской военной базе в Гюмри в воскресенье, 18 июня, состоялось торжественное принятие детей военнослужащих в ряды военно-патриотического движения «Юнармия».

Об этом сообщили в Минобороны России.

Присягу новобранцы приняли возле памятника Михаилу Калашникову, на мероприятие прибыли, в частности, начальник главного управления по работе с личным составом вооруженных сил полковник Михаил Барышев и олимпийская чемпионка по гимнастике Светлана Хоркина, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам Барышева, практика приема школьников в «Юнармию» за пределами России продолжится. Напомним, что военно-патриотическое движение было создано в России в 2016 году.