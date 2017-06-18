Полиция не получала сообщений об угрозах в адрес свидетелей аварии в подмосковной Балашихе, в результате которой погиб шестилетний мальчик. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Напомним, инцидент произошел 23 апреля. Жительница Балашихи, находясь за рулем автомобиля, нарушила правила и сбила шестилетнего мальчика. От полученных ранений ребенок скончался на месте. При этом в экспертном заключении говорится, что «в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения». По факту такого заключения было возбуждено уголовное дело о халатности.

«Заявлений и сообщений об угрозах в адрес свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 23 апреля, в результате которого погиб шестилетний мальчик, в МУ МВД России «Балашихинское» не поступало», — цитирует «РИА Новости» представителя правоохранительных органов.

Ранее подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова сообщила со ссылкой на свидетелей ДТП, что в их адрес поступали «определенного рода угрозы или пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило».