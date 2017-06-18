Украинские силовики открыли огонь по поселку Спартак под Донецком, заявили в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

Представитель ДНР отметил, что обстрел совершен «в нарушение Минских соглашений».

«В 18.00 украинская сторона в нарушение Минских соглашений начала обстрел н.п. Спартак из танков, было сделано более 20 выстрелов и БМП-1 — более 35 выстрелов», — сообщили в ДНР, отметив, что подразделения ополченцев на провокацию не ответили.

Количество гражданских строений, получивших повреждения в результате обстрела со стороны украинских военных, уточняется.