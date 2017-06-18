Авиапроизводитель Airbus представил усовершенствованную модификацию самого большого в мире пассажирского самолета серийного производства А380. Об этом сообщается в воскресенье на сайте компании.

Отмечается, что в переработанном салоне самолета смогут разместиться дополнительно до 80 пассажиров. При том, что сегодня A380 берут на борт в среднем 497 пассажиров, со всеми приспособлениями для кабины A380 среднее число мест в A380plus возрастает до 575 в четырех классах и будет приносить значительно больше доходов для авиакомпаний.

Постройка A380plus обойдется на 13% дешевле, чем первого варианта лайнера. В конструкцию крыльев внесены изменения, которые позволят улучшить аэродинамику воздушного судна и сэкономить до 4% топлива.

Airbus А380 — первый полностью двухпалубный пассажирский самолет, крупнейший серийный авиалайнер в мире. Размах его крыльев достигает 80 м, а длина фюзеляжа — 73 м. Стоимость самолета в стандартной комплектации — $320 млн. А380 может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 тыс. км. Самолет эксплуатируется с 2007 года.