Явка избирателей на втором туре выборов в Национальное собрание Франции составила 35,33% к 17.00 по местному времени (18.00 мск). Такие данные приводит в воскресенье Министерство внутренних дел республики.

Отмечается, что показатели явки во втором туре значительно ниже, чем на предыдущих выборах в нижнюю палату парламента республики, которые прошли в 2012 году. Тогда к этому времени проголосовали 46,42% избирателей.

При этом в первом туре парламентских выборов явка составила 40,75%.