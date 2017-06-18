Прокуратура Пензенской области проверяет законность действий администрации Пензы в отношении аварийного дома №35 по улице Ударной, в котором в ночь на воскресенье обрушилась стена. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что после частичного обрушения кирпичной кладки в первом подъезде дома в декабре 2016 года и проведения экспертиз прокуратура требовала у городских властей незамедлительно расселить дом, срок расселения граждан из которого администрацией был установлен до 31.12.2026.

«В связи с обрушением 18.06.2017 перекрытий первого подъезда прокурором Октябрьского района г. Пензы главе администрации г. Пензы подготовлено предостережение о необходимости принятия срочных мер, направленных на предупреждение причинения вреда жизни граждан», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также информация о произошедшем направлена в Следственный комитет РФ.

В ночь на воскресенье в Пензе в аварийном доме по адресу: улица Ударная, 35, произошло обрушение крыла первого подъезда. На момент происшествия первый подъезд дома был расселен, во втором подъезде находилось три семьи, которые в настоящее время готовятся к переезду в маневренное жилье. Кроме того, заселенным остается третий подъезд дома.