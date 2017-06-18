Четырехмачтовый барк «Седов», сменивший порт приписки с Мурманска на Калининград, в воскресенье вышел в учебный рейс в Балтийское море. Крупнейший в мире барк вышел из порта Светлый, отмечает ТАСС.

Уточняется, что рейс был перенесен с вечера субботы на утро воскресенья из-за тумана.

На борту «Седова» 114 курсантов морских учебных заведений из Мурманска, Архангельска, Керчи и Калининграда. Парусник пройдет тем же маршрутом, по которому идет барк «Крузенштерн», вышедший в море 14 июня.