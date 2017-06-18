На наступающей неделе холодная погода вернется в Москву на смену теплым дням. По данным Гидрометцентра РФ, с понедельника в столице России начнутся кратковременные дожди, в некоторых районах возможны грозы.

Температура воздуха в понедельник, 19 июня, поднимется до плюс 22 градусов, во вторник ожидается плюс 24 градуса, уже в среду будет плюс 20.

Далее похолодание продолжится: в четверг столбики термометров покажут плюс 14–19 градусов, а в пятницу будет не выше плюс 18 градусов.