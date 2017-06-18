Сотрудники энергетических служб восстановили электроснабжение в Чкаловском районе Екатеринбурга. Около 8 тыс. жителей города оставались без света из-за технологического нарушения в работе оборудования подстанции «Керамик».

Пресс-служба ОАО «МРСК Урала» сообщает: «Все потребители Чкаловского района получают электроэнергию в полном объеме».

Утром в воскресенье, 18 июня, электроэнергия была отключена в домах 12 тыс. человек, затем энергетики вернули свет в дома 4 тыс. жителей Екатеринбурга.