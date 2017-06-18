Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе команды на матч Кубка конфедераций по футболу с командой Мексики. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Сам футболист анонсировал свое участие накануне в Twitter.

Матч первого тура группового этапа между сборными Португалии и Мексики пройдет в воскресенье в Казани в 18.00 мск.

Сообщалось, что встреча начнется с минуты молчания в память о погибших в лесных пожарах в Португалии. Сборная страны выйдет на поле в траурных повязках.