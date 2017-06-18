Пхеньян обвинил американские спецслужбы в краже дипломатической корреспонденции у делегации из Пхеньяна, летевшей на родину из Нью-Йорка.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), инцидент произошел 16 июня. Делегация Северной Кореи возвращалась «со встречи стран — членов конвенции о правах инвалидов», отмечается в сообщении.

«Из-за провокационных, незаконных и враждебных действий США в аэропорту имени Джона Кеннеди была украдена дипломатическая почта», — сообщает МИД страны. Несколько десятков полицейских и сотрудников спецслужб США подошли к дипломатам и отобрали силой документы, отмечает ЦТАК.