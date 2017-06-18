Испанская служба спасения на море начиная с 15 июня обнаружила у побережья страны 453 мигрантов, пятеро из которых погибли, пытаясь добраться до суши. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

С четверга были найдены 17 лодок, в которых находились 453 мигранта. Все они направлялись из африканских государств на Пиренейский полуостров.

Большую часть лодок спасатели обнаружили в Гибралтарском проливе и в море Альборан.

Кроме того, в 70 морских милях от города Картахена в маленькой деревянной лодке найдено пять погибших мигрантов, которые умерли за несколько дней до обнаружения.

По данным Международной организации по миграции, с начала 2017 года по Средиземному морю в Европу прибыли более 77 тыс. мигрантов и беженцев. 1828 человек при этом погибли.