Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибудет в столицу Латвии в понедельник, 19 июня, для участия в церемонии встречи многонациональной боевой группы альянса.

По данным «РИА Новости», у Столтенберга запланирована встреча с президентом Латвии Раймондом Вейонисом, она состоится в Рижском замке.

Генсек НАТО во время нахождения в Латвии планирует встретиться с премьер-министром Марисом Кучинскисом, госсекретарем МИДа Андреем Пилдеговичем, министром обороны Раймондом Бергманисом и председателем сейма Инарой Мурниеце.

В Латвии в боевую группу НАТО входят свыше 1000 солдат из Италии, Канады, Албании, Польши, Словении и Испании.