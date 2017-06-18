Премьер японского правительства Синдзо Абэ направил соболезнования американскому лидеру Дональду Трампу в связи с гибелью военных моряков при столкновении эсминца USS Fitzgerald с филиппинским торговым кораблем.

«От имени японского правительства и народа Японии я хотел бы выразить соболезнования погибшим и пострадавшим», — говорится в сообщении на сайте Абэ.

Утром в субботу, 17 июня, эсминец USS Fitzgerald и филиппинский контейнеровоз ACX Crystal столкнулись в 20 км от берега.