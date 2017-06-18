В Москве прошел фестиваль науки и технологий
Первый фестиваль прошел в Санкт-Петербурге в 2011 году. С 2014-го Geek Picnic проводится в Москве и Санкт-Петербурге
Научное шоу «Арт-наука»
Обладатель бионического протеза Bebionic 3 Найджел Экланд во время лекции
Помимо традиционной научной и образовательной повестки на фестивале представлена интерактивная летняя шоу-программа
Научное шоу «Арт-наука»
Тесла-шоу на фестивале
Одна из участниц выступила в образе оперной певицы Плавалагуны из фильма «Пятый элемент»
Косплей-шоу в рамках фестиваля
Тесла-шоу