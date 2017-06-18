Большинство граждан Великобритании высказались за проведение нового референдума о выходе страны из Евросоюза (ЕС).

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Survation и опубликованные изданием Mail on Sunday. Так, 53% респондентов ответили, что поддерживают проведение еще одного референдума по вопросу членства в ЕС после оглашения условий Брюсселя о выходе страны из союза. Соответственно 47% выступили против такой идеи.

Также 69% опрошенных выступили против выхода из таможенного соглашения в результате Brexi, 31% респондентов высказались «за».

Опрос проводился с 16 по 17 июня, в нем приняли участие 1005 человек.