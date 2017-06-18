Президент Владимир Путин подписал указ, который освобождает от должности руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области, заместителя начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области, начальника УФСИН по Московской области и западно-сибирского транспортного прокурора.

Указ, подписанный в субботу, размещен на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.

Указом от занимаемых должностей освобождены: руководитель следственного управления Следственного комитета по Ленинградской области Алексей Маяков, замначальника ГУ МВД по Свердловской области Владимир Романюк, начальник УФСИН по Московской области Анатолий Тихомиров и западно-сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов.