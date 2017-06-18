Путин освободил от должности глав региональных СК, МВД, УФСИН и транспортного прокурора
Президент Владимир Путин подписал указ, который освобождает от должности руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области, заместителя начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области, начальника УФСИН по Московской области и западно-сибирского транспортного прокурора.
Указ, подписанный в субботу, размещен на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Указом от занимаемых должностей освобождены: руководитель следственного управления Следственного комитета по Ленинградской области Алексей Маяков, замначальника ГУ МВД по Свердловской области Владимир Романюк, начальник УФСИН по Московской области Анатолий Тихомиров и западно-сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов.