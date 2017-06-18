К старту Кубка конфедераций в Сочи подготовили около 600 экскурсоводов и привели к единому архитектурному облику 36 туристических объектов, рассказал начальник управления по курортному делу и туризму администрации города Сочи Сергей Доморат.

Решение провести дополнительное обучение для экскурсоводов было принято из-за не очень качественных экскурсий, проводимых некоторыми из них.

«В связи с этим собрали единую комиссию и провели тестирование экскурсоводов. В случае если мы видим, что экскурсовод «плавает» в своих ответах или предоставляет недостоверную информацию, мы не допускаем его к обслуживанию туристов», — сказал Доморат.

Также он отметил, что в помощь туристам городские власти выпустили карту достопримечательностей города. Карты размещены во всех волонтерских центрах, вокзалах и в аэропорту.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи с 17 по 22 июня.