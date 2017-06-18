Президент Владимир Путин назначил генерал-майора полиции Михаила Черникова новым главой Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, указ президента опубликован в воскресенье, 18 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

В марте от этой должности был освобожден прежний глава Госавтоинспекции Виктор Нилов.

Михаил Черников начал работу в милиции в должности госавтоинспектора дорожного надзора ОГАИ УВД города Ачинска в 1995 году. С 1996 по 2003 годы служил в различных подразделениях УВД Ачинска, занимая должности от командира роты ДПС до начальника отдела ГИБДД.

С мая 2006 года он руководил Управлением ГИБДД ГУВД Красноярского края. В 2011 году назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю, с 2015 года указом президента назначен на должность начальника УМВД России по Хабаровскому краю.