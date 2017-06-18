Президент России Владимир Путин привержен принципам законности и международного порядка, заявил американский режиссер Оливер Стоун, снявший фильм о российском лидере, в интервью «Российской газете».

«Путин привержен международному порядку. Он постоянно повторяет это, концепцию фундаментальности закона, взаимопонимания между странами, основанного на суверенитете, будь то Ирак, Ливия, Сирия или другое государство на Ближнем Востоке», — подчеркнул режиссер.

Он также отметил, что российский лидер намерен вернуть мировой порядок, который был нарушен односторонними действиями США.

Кроме того, Оливер Стоун не согласился с утверждениями о якобы стремлении Владимира Путина воссоздать СССР, которое ему приписывают западные страны. «Он не стремится к экспансии России. Никогда не слышал, чтобы он говорил об этом, о каких-то шагах за рубежом», — пояснил режиссер.

Документальный фильм Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине будет показан в России на «Первом канале» с 19 по 22 июня.