Божович стал главным тренером тульского «Арсенала»
Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Миодраг Божович. Об этом сообщается на сайте команды.
Тренер уже начал работать с командой.
Ранее 48-летний Миодраг Божович тренировал такие российские команды, как «Амкар», «Динамо», «Москва», «Ростов» и «Локомотив».
В сезоне-2013/14 ФК «Ростов» под руководством черногорского специалиста выиграл Кубок России. В последние два сезона Божович работал в сербской «Црвене Звезде», с которой в первый же сезон завоевал золотые медали.