Не менее 10 боевиков были убиты в ходе столкновений в районе Кайсар северной афганской провинции Фарьяб. Об этом сообщил официальный представитель армии исламской республики Насрутулла Джамшиди.

«Столкновения вспыхнули ранним утром и продолжались еще некоторое время. В ходе боев удалось убить 10 вооруженных боевиков, 15 получили ранения», — пояснил представитель ВС Афганистана. Его цитирует агентство «Синьхуа».

Вместе с тем Насрутулла Джамшиди отказался комментировать возможные потери в числе силовиков.