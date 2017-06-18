Сотрудники Следственного комитета (СК) России по Республике Карелия приняли участие в траурных мероприятиях на Сямозере в поселке Кудама в Карелии.

Следователи посетили место, где 18 июня 2016 года погибли 14 детей, и выразили соболезнования семьям и близким погибших.

«Тот день стал потрясением не только для жителей небольшого поселка, но и для всей страны. В знак общей скорби, в память о погибших детях в поселке Кудама на берегу Сямозера установлен памятный крест. К поклонному кресту были возложены 14 именных венков и спущен венок на озеро», — говорится в сообщении СК.

Также в ведомстве отметили, что трагедия на Сямозере стала ужасным уроком для всех, кто берет на себя ответственность за безопасность и здоровье детей, и подобная халатность никогда не должна повториться.