Два участника шествия секс-меньшинств, которое прошло в Киеве в воскресенье, были избиты пятью нападавшими. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на одного из организаторов гей-парада Руслану Панухник.

По ее словам, два участника акции после ее завершения были избиты неизвестными у метро.

«На одного из участников «Марша равенства» напали на «Контрактовой площади» в метро. На другого участника напали в районе «Петровки», — отметила Панухник.

Она добавила, что избивавших было пятеро.