Один человек погиб и еще девять пострадали во время ДТП с участием микроавтобуса и грузового «КамАЗа» на федеральной трассе «Дон» в Тульской области. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Всего в микроавтобусе находились 15 пассажиров и два водителя. От полученных тяжелых травм скончался один из пассажиров микроавтобуса, находившийся на переднем сиденье рядом с водителем», — пояснил источник.

Кроме того, во время аварии пострадали девять человек, трое из них — дети.

Напомним, инцидент произошел на 133-м км трассы М-4 «Дон» в Веневском районе. Ранее сообщалось о семи пострадавших при столкновении микроавтобуса и грузовика.