Изначально фильм американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» планировался в двухчасовом формате. Однако, когда были закончены съемки, Оливер отказался сокращать получившийся материал.

Об этом в эфире «Первого канала» в воскресенье сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это будут четыре часа», — процитировал Стоуна Песков. «Я не буду резать практически ничего», — сказал режиссер пресс-секретарю Владимира Путина.

Премьера документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» состоялась в США на кабельном канале Showtime.