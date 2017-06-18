Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский рассказал о своей готовности наладить контакт с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Также глава Приднестровья обратился с предложением о встрече к молдавскому премьеру Павлу Филипу.

«Официально мы не направляли запрос о встрече, но я не раз говорил, что готов встретиться с любым молдавским должностным лицом. И давайте тогда я открыто скажу, что обращаюсь к господину Филипу с просьбой о встрече», — заявил Красносельский на пресс-конференции в Тирасполе.

Красносельский отметил, что несмотря на то, что встреча с главой Молдавии пока не планируется, он готов к контакту с избранным президентом.

«Я разговаривал бы с любым президентом Молдовы, кого бы ни выбрал в прошлом году молдавский народ», — подчеркнул Красносельский.