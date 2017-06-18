Революционных открытий во время «прямой линии» не сделал, однако такой формат общения полезен, поскольку дает возможность почувствовать проблемы, требующие особого внимания. Об этом президент сообщил в интервью программе НТВ «Итоги недели».

«Да, я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это прямое общение с людьми. Но сказать так, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия, я, пожалуй, не могу, потому что я все-таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь», — сказал Путин.

Однако президент отметил, что сам формат «прямой линии» полезен, потому что он позволяет почувствовать, какие проблемы требуют особого внимания властей.

«Мы видим иногда вещи, требующие особого внимания, в том числе со стороны правительства и с уровня президента, поэтому и проводятся такие мероприятия, как «прямая линия», чтобы почувствовать этот нерв. Я думаю, что это полезная работа», — отметил президент.

«Прямая линия» с президентом, которая проходила 15 июня, продолжалась четыре часа, в ходе нее Владимир Путин ответил примерно на 70 вопросов.