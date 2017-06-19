В Лас-Вегасе 18 июня состоялся бой-реванш между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом. Американский боец победил россиянина техническим нокаутом, который вызвал огромный скандал и в итоге был признан главным рефери поединка ошибочным.

Ковалев хорошо начал бой, но Уорд постепенно нашел выгодную для себя дистанцию, стал наносить больше точных ударов и в целом контролировать поединок. В ходе боя Сергей неоднократно жаловался рефери на удары ниже пояса со стороны Андре. Однако один из самых авторитетных рефери мирового бокса Тони Уикс не отреагировал на эти замечания. В восьмом раунде Уорд смог нанести несколько ударов по корпусу Ковалева, часть которых вновь пришлась ниже пояса. В итоге рефери остановил бой, зафиксировав победу американца техническим нокаутом.

После боя 60-летний Тони Уикс признался, что совершил ошибку.

«Я посмотрел повтор боя и должен признать свою ошибку — я не увидел эти удары ниже пояса, — написал судья боя в своем аккаунте в Twitter. — Я остановил бой, потому что Ковалев не защищал себя. Если бы я увидел, что эти удары пришлись в пах, то не стал бы останавливать бой».

Чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд отказался комментировать эпизод с нокаутом.

— Всё решил удар ниже пояса, — заявил после боя Сергей Ковалев. — Один удар был низким, другой пограничным. Я не понимаю, почему был остановлен бой. Я мог бы продолжать его прямо сейчас.

Российского боксера поддержал и бронзовый призер Олимпийских игр Михаил Алоян, в мае успешно дебютировавший в профессиональном боксе.

— Я наблюдал за боем в прямом эфире и могу уверенно сказать, что судья поторопился со своим решением, — заявил «Известиям» Михаил Алоян. — Когда ты работаешь на поединке такого уровня, надо быть предельно внимательным. Возможно, Сергей дал повод для технического нокаута, опустив руки, но не стоит забывать, что это профессиональный бокс, а не уличная драка. Тут есть свои правила, а Уикс не реагировал на удары Уорда в пах. Он ошибся и испортил реванш. Если говорить о бое, то у Сергея получалось далеко не всё. Но за оставшиеся четыре раунда могло произойти всё что угодно. Возможно, Уорд оказался бы на полу и Ковалев одержал победу. Конечно, рассуждать о том, что могло бы быть, неблагодарное дело. Бой закончен, Сергей, к сожалению, второй раз уступил Уорду, и признание рефери своей ошибки уже не исправит положение.

По мнению экс-главного тренера мужской сборной России по боксу Николая Хромова, мировой бокс давно нуждается в переменах.

— На мой взгляд, неправильно, когда рефери в ринге является соотечественником одного из боксеров, — отметил в разговоре с «Известиями» Николай Хромов. — Это не совсем этично, и это надо запретить, как во многих игровых видах спорта. Ковалев проигрывает Уорду второй раз. После первого боя зрители освистали оценки трех судей из США, во втором бое американец Уикс явно поторопился с техническим нокаутом. Я думаю, что этот эпизод должна внимательно изучить судейская коллегия и сделать выводы относительно продолжения карьеры этого рефери.

Добавим, согласно опубликованным судейским запискам, на момент остановки поединка Андре Уорд побеждал с минимальным преимуществом: рефери Дэйв Моретти и Гленн Фельдман оценивали бой со счетом 67-66 (Уорд), Стив Вайсфельд зафиксировал результат 68-65 (Ковалев).