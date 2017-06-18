ПАО «НК «Роснефть» открыла первое месторождение нефти на шельфе Восточной Арктики во время бурения скважины «Центрально-Ольгинская-1» в Хатангском заливе моря Лаптевых, сообщили на официальном сайте компании.

Как рассказали в «Роснефти», был осуществлен троекратный отбор керна с глубин от 2305 до 2363 м, который показал высокое насыщение нефтью с преобладанием легких маслянистых фракций.

«Уже на основании первичных исследований можно сделать вывод об открытии нового месторождения нефти, объем ресурсного потенциала которого увеличивается по мере продолжения буровых работ. В настоящий момент отбор керна продолжается», — сказано в сообщении «Роснефти».

Компания приступила к бурению скважины в 2017 году. Старт поисковому бурению дал президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Сечин ранее отмечал, что специалисты оценили ресурсный потенциал моря Лаптевых в 9,5 млрд т нефтяного эквивалента.