Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов назвал пустыми обвинения политических оппонентов в монополизме партии. Об этом он заявил в воскресенье на заседании генсовета партии по итогам праймериз.

«Когда нас начинают критиковать политические оппоненты за монополизм — это всё пустые слова, в руках других политических партий множество важнейших контрольных функций», — отметил Сергей Неверов. Секретарь генсовета также перечислил ряд должностей, которые занимаю представители оппозиции или беспартийные.

Он также отметил, что у России свой путь политического развития, отличный от опыта других страны. «В этом смысле президент Владимир Путин реализует уникальную модель: когда можно всё всем, можно критиковать, ругать», — подчеркнул Неверов.