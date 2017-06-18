После перевода с базы в Турции на базу в Иорданию полеты германских самолетов «Торнадо» в Сирии продолжатся в октябре. Как заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в интервью BILD am SONNTAG, заправочные самолеты будут переведены в Иорданию «скорейшим образом».

«Перевод «Торнадо» и комплекса разведтехники для авиафотосъемки более сложный, он продлится два месяца, с августа по сентябрь», — добавила министр, отметив, что точные даты перевода пока не определены, сообщает «РИА Новости».

В операции международной коалиции во главе с США против террористов в Сирии немецкие военные задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS НАТО.