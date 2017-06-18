Число зрителей на матче Кубка конфедераций-2017 между сборными РФ и Новой Зеландии было нормальным для стадиона «Крестовский», рассчитанного на 50 тыс. человек. Об этом сообщил вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко.

«Для такого стадиона 50 тыс. зрителей — это нормально. Билетная программа нас волнует, так как цены все-таки серьезные. 5 тыс. рублей на билет за воротами — это дорого», — пояснил журналистам глава Российского футбольного союза.

Он также отметил что билетная программа турнира находится в ведении ФИФА. «Есть также программы лояльности ФИФА. Но хотелось бы, чтобы они принимались пораньше. Пишут, что раздаются бесплатные билеты, но это не так. Это программа лояльности для организаторов, футбольной семьи, социальных работников», — сообщил Виталий Мутко.

Первый матч Кубка конфедераций завершился победой сборной РФ со счетом 2:0.