Нетаньяху: дома палестинских террористов будут снесены
Дома палестинцев, которые убили пограничницу в Иерусалиме, будут снесены. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В пятницу трое выходцев с Западного берега реки Иордан, вооруженных ножами и пистолетом-пулеметом, атаковали правоохранителей и нанесли смертельные ранения 23-летней служащей пограничной полиции. Нападавшие были уничтожены на месте.
«С пятницы наши силы безопасности действуют в районе деревни, откуда родом террористы, и готовятся к сносу их домов», — сказал Нетаньяху на заседании кабмина.
Также в субботу было заявлено о том, что в ответ на убийство сотрудницы полиции из Иерусалима будут депортированы около 350 палестинцев-нелегалов.