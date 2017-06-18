Дома палестинцев, которые убили пограничницу в Иерусалиме, будут снесены. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В пятницу трое выходцев с Западного берега реки Иордан, вооруженных ножами и пистолетом-пулеметом, атаковали правоохранителей и нанесли смертельные ранения 23-летней служащей пограничной полиции. Нападавшие были уничтожены на месте.

«С пятницы наши силы безопасности действуют в районе деревни, откуда родом террористы, и готовятся к сносу их домов», — сказал Нетаньяху на заседании кабмина.

Также в субботу было заявлено о том, что в ответ на убийство сотрудницы полиции из Иерусалима будут депортированы около 350 палестинцев-нелегалов.