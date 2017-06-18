Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что НАТО есть чему учиться у Украины, и о возможности вступления Киева в Евросоюз, когда тот сам будет к этому готов.

По словам Климкина, НАТО будет легче готовиться к новым внешним вызовам, если Украина вступит в альянс.

«С Украиной НАТО будет легче готовиться к новым вызовам, чем без нее. Знаете почему? Потому что одним вызовом будет меньше», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

«Каждое слово, да что там — каждая буква прекрасна! А как вам заманчивое предложение альянсу поучиться у Украины боеготовности, при том, что именно Киев заверяет всех в наличии в Донбассе «тысяч российских танков»», — написала Захарова

Помимо этого, представитель МИДа не смогла обойти стороной слова Климкина о возможности вступления Украины в ЕС.

«И, конечно, шедевральна конструкция про то, почему Украина еще не в ЕС. Она настолько совершенна, что прямо-таки универсальна. Не верите? Пожалуйста: «Полет правительства Украины на Луну произойдет тогда, когда к этому будет готова сама Луна, но Киев не спешит с этим», — сказала Захарова.