Выступление российского рэпера Басты отменили в Одессе из-за угроз радикалов сорвать концерт, сообщили в администрации клуба Ibiza, где должно было состояться выступление.

«Концерт Басты не состоится. Возврат заранее купленных билетов осуществляется в местах их приобретения. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства», — сказано в сообщении.

Баста, попавший ранее в список скандального украинского сайта Миротворец позже был занесен в список радикалов, которые угрожают некоторым российским и украинским исполнителям срывами концертов.

Так, в конце мая был сорван концерт в Одессе украинской певицы Светланы Лободы, которую обвиняют в частых поездках и выступлениях в России.