Из-за обстрелов украинских силовиков повреждено здание детского интерната и асфальтобетонное предприятие в Донецке и Ясиноватой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные представителя самопровозглашенной Донецкое народной республики (ДНР).

По состоянию на воскресенье, 18 июня, «в Ясиноватой в школе-интернате для детей со сколиозом повреждены пять оконных блоков», говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, поселок Донецк-Северный на окраине города Ясиноватая остался без электроэнергии.