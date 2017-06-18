Москва и Пекин сохраняют тенденцию постоянного взаимодействия во всех аспектах двусторонних стратегических отношений, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ваном И.

«Все аспекты наших многогранных стратегических отношений охвачены постоянным диалогом. Сегодня хорошая возможность посмотреть на состояние двусторонних связей, на то, как выполняются договоренности, достигнутые нашими руководителями и, конечно же, подготовиться к завтрашнему заседанию министров иностранных дел БРИКС», — заявил министр иностранных дел РФ.

Сергей Лавров также отметил интенсивность контактов представителей двух стран и подчеркнул, что подобное взаимодействие необходимо в условиях неустойчивой обстановки современного мира.

«Нам, конечно, очень важно делать всё, чтобы основы международного права, устав ООН оставались главными инструментами выстраивания отношений между странами и народами», — заметил глава российской дипломатии.

Министр иностранных дел РФ прибыл в Пекин для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).