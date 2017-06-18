Российский лидер Владимир Путин не согласен с тем, что региональные власти не работают и страна находится «на ручном управлении».

В интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ президент отметил, что «подчас достаточно сложно пробиться на региональный или муниципальный уровень со своей проблемой». Однако, по мнению Владимира Путина, «это совсем не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах не работают».

Президент высказал мнение, что работы муниципалитетов просто не видно, но «огромное количество людей все-таки живут и у них что-то получается, а это и обеспечивают как раз руководители регионального и муниципального уровня».