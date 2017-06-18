Ярослав Тарасенко, подозреваемый в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, отпущен из тюрьмы. Подозреваемого отпустили под поручительство депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка.

Тарасенко — бывший член запрещенного в России «Правого сектора», во время нахождения в СИЗО он неоднократно объявлял голодовки.

По данным следствия, Тарасенко 23 марта подвез к отелю «Премьер Палас» Павла Паршова, который и застрелил Вороненкова.