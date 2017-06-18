Внедорожник Land Cruiser въехал в толпу людей на Соборной площади в центре Львова, в результате погиб один человек и еще один пострадал. Об этом в воскресенье сообщил украинский «24 канал».

«Известно об одной погибшей женщине. Еще одну пострадавшую забрала «скорая». Что стало причиной аварии, пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел около костела Святого Андрея Первозванного. Предположительно, водитель не справился с управлением из-за поломки автомобиля. Очевидцы отмечают, что он находился в трезвом состоянии.