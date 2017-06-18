Число жертв мощного лесного пожара в Португалии достигло 57 человек, еще 59 пострадали, сообщает Publico.

«57 человек погибли, состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое», — сообщил государственный секретарь по внутренним делам Хорхе Гомес.

Огненная стихия бушует в португальской области Педроган-Гранди. Причинами пожаров называются сильная жара (температура воздуха в течение нескольких дней не опускалась ниже 40 градусов) и сухая ветреная погода.

От пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах ущерба пока нет. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил о самом большом количестве жертв в результате лесных пожаров.