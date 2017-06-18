Евросоюз выразил соболезнования близким погибших от лесных пожаров в Португалии. Об этом сообщил член Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилиандидес.

«Мы выражаем наши соболезнования тем, кто потерял близких», — говорится в сообщении еврокомиссара, распространенном в Брюсселе.

Христос Стилиандидес также подчеркнул, что ЕС предпримет все возможные меры для оказания необходимой помощи властям и народу Португалии. В частности, был активирован механизм гражданской защиты ЕС для обеспечения пожаротушения самолетами.

По последним данным, лесные пожары в центральной части Португалии унесли жизни 43 человек.